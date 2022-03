A experimentação de Gabi Wondra

A gaúcha Gabriela Wondra comenta nesta terça-feira três dos seus novos curtas-metragens, todos produzidos de maneira independente, em uma mostra especial em sua homenagem na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085).

Além de trabalhar como curadora e crítica de cinema, foi a primeira cineasta brasileira a receber mais de nove indicações e três prêmios internacionais com um filme feito totalmente pelo celular.

Baseadas no conceito da Ecologia das Imagens do filósofo alemão Alexander Kluge, as obras de Gabi começarão a ser exibidas gratuitamente a partir das 19h30min.

Os trabalhos apresentados ao público são os documentários experimentais Scapes (2021), Eu menti (2021) e Angry Beach (2022).