Concerto para Trombone e Orquestra em Novo Hamburgo neste domingo

A Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH) realiza neste domingo (27), às 19h30min, a apresentação de Concerto para Trombone e Orquestra. O evento acontece no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno (rua Ignácio Christiano Plangg, s/n - Novo Hamburgo) e os ingressos (R$ 20,00, incluindo CD) estão à venda na recepção do local.

Com composição de Gilberto Salvagni, a obra principal Trombone Concerto terá sua estreia com a OSNH e é dedicada ao solista José Milton Vieira (trombone). O debut da obra estava previsto para o ano passado, mas acabou sendo adiado em decorrência da pandemia.

Serão apresentadas também peças como The Magnificent Seven (Elmer Berstein), Aquarela do Brasil (Ary Barroso), Machu Picchu - City in the Sky (Satoshi Yagisawa) e Arabesque (Samuel Hazo), entre outras.