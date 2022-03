Exposição 'Passeio' chega ao Museu Julio de Castilhos a partir desta quinta-feira

Seguindo a programação comemorativa dos 250 anos de Porto Alegre organizada pela Secretaria de Estado da Cultura, o Museu Julio de Castilhos (Duque de Caxias, 1205) apresenta nesta quinta-feira (24) a exposição Passeio. A abertura da mostra será marcada por vernissage restrito a convidados, que serão recepcionados pela equipe do MJC com roupas de época. A visitação pública começa na sexta-feira (25).

O trabalho apresenta cenas do Centro Histórico da cidade, com muitos passeantes que chegavam pelo Caminho Meio, Caminho da Azenha e adjacências, com destino aos mais diferentes lugares da cidade.

Além disso, registros do Ateliê Calegari, vestimentas de diversos períodos, adornos femininos, acessórios masculinos, lampiões de rua, carruagem do ex-governador Carlos Barbosa Gonçalves e cadeiras da primeira administração de Porto Alegre promovem um passeio pelos 250 anos da capital gaúcha.

A exposição ficará aberta para visitações até o dia 30 de dezembro, de terça a sábado, das 10h às 17h.