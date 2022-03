Sedac tem programação especial em comemoração aos 250 anos de Porto Alegre

A capital gaúcha comemora 250 anos neste sábado (26) e, para celebrar esse feito, a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) e algumas de suas instituições vinculadas oferecem uma programação especial que passa por aspectos importantes da história da cidade que, ao longo de todo esse tempo, virou referência como local de arte, criatividade e produção de conhecimento.

A agenda de atividades, que inclui exposições, conteúdos virtuais e espetáculos de música e teatro, tem por objetivo exaltar toda essa contribuição para a formação da cultura e da identidade dos gaúchos.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega) apresenta a mostra - já em cartaz - Acervo em movimento, que destaca dentro de um recorte de obras aspectos que fazem referência ao município. Além disso, sedia também entre os dias 24 e 31 de março o encontro de conversas intitulado Porto Alegre, sua história e representações.

O Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), por sua vez, promove uma longa série de eventos. Entre eles, o recital da Orquestra Jovem RS, que acontece nesta quinta-feira (24), às 19h, e o espetáculo Pode ser que seja só o leiteiro lá fora na sexta-feira (25), às 21h.

Na sequência, ainda no mesmo local, acontece o show do cantor Sérgio Rojas (dia 26, às 21h), Concerto Orquestra São Pedro (dia 27, às 18h), sessão de autógrafos dos livros de Carlos Saldanha Legendre e Jorge Trindade (dia 29, às 17h), Musical Évora (dia 30, às 12h30min), Sarau do Solar com 50 Tons de Pretas (dia 30, às 19h) e Bach Brasil - Concerto de Brandemburgo (dia 31, às 21h).

Ainda na programação, o Museu Julio de Castilhos (Rua Duque de Caxias, 1205) receberá a exposição Passeio a partir desta sexta-feira (25), e o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (Rua dos Andradas, 959), no mesmo dia, sedia o lançamento de um conjunto inédito de imagens chamado Transformações urbanas.

O espaço recebe ainda o projeto Museus Conectam (nos dias 25 e 26, às 11h), o lançamento da coleção Casa A Elétrica (dia 27, às 10h) e a divulgação do novo episódio do podcast MuseCom Versa (dia 31, às 18h).

No Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul e na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), o projeto expográfico Cont(é)m POA estará em cartaz a partir do sábado (26) no 3º andar da CCMQ. No mesmo dia, às 19h, acontece um show com quatro artistas negras em homenagem aos 250 anos da cidade (Loma, Marietti Fialho, Nina Fola e Glau Barros).

Por fim, a Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1190) promove de julho a agosto uma exposição em homenagem a Antonio Caringi e a Ospa, ainda sem data definida, realiza um concerto para celebrar o aniversário de Porto Alegre.