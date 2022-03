Websérie gaúcha estreia em canal do YouTube no segundo semestre de 2022

Ação, violência e uma pitada de humor se misturam nas histórias contadas pela websérie Cidade dos Lobos, produção independente realizada em solo gaúcho para rodar na internet em canal próprio do YouTube. Nos moldes de programas como Porta dos Fundos, que contam com episódios curtos de aproximadamente cinco minutos, o trabalho de um grupo de artistas de Porto Alegre está sendo preparado para estrear no final deste ano.

A trama conta histórias da cidade mais perigosa do mundo, onde várias facções criminosas atuam, tentando dominar o poder, com a vantagem de que o sistema está em colapso e a polícia já foi desativada, inclusive muitos ex-policiais presos por corrupção. Realizada pelo Studio Wild, a série conta com produção de Gabriela Carlotto, direção musical de Leandro Schirmer Silveira e criação e direção de Zaracla (nome artístico de Paulo Alcaraz Gomes). A equipe gerencia um elenco de 50 atores, que se revezam de acordo com os episódios.

"São muitos núcleos, com vários personagens envolvidos", explica Schirmer, que, junto com Gabriela e Zaracla, também está em cena. "Meu personagem ganha um contorno diferente na trama, porque ele começa a se perceber dentro de uma ficção, quebrando a barreira da realidade. Ele vai até o mundo real, rouba informações, e começa a crescer naquela cidade."

"Tem também a gangue da Baby Blue, que é muito estilosa. As meninas estão arrasando, estamos impressionados com a performance delas", acrescenta o ator. Ele comenta que para as cenas de luta, a equipe está sendo treinada com aulas de artes marciais ministradas pelo mestre Leandro Kuajara, na academia Jìnbù.

Em Cidade dos Lobos, cada história tem início meio e fim, o que liberta os expectadores de serem obrigados a assistir a série dentro de uma sequência específica. "Está sendo uma grande descoberta de como fazer cinema de ação em caráter de esquete, sem necessariamente ter continuidade", afirma Schirmer. Os roteiros são criação de Zaracla, que se inspira, entre outras referências, no repertório cinematográfico de Quentin Tarantino e Frank Miller (este último, principalmente por conta de Sin City) e na narrativa de Kazuo Koike criada para a série de mangá Lobo Solitário. As filmagens iniciaram no final de 2021.

O trabalho audiovisual do grupo gaúcho foi desenhado para o YouTube para que possa ser transmitido para todo o mundo de forma permanente, explica o ator, produtor e diretor musical de Cidade dos Lobos. "A gente faz cinema indie (independente): analisamos o que precisa para rodar, vamos para as ruas, ou buscamos apoio de espaços para locações; e, se preciso, dobramos as funções (às vezes o próprio ator dá o rec na câmera). Atuamos, gravamos, editamos, fazemos as trilhas, finalizamos e montamos cada episódio. Além disso, estamos injetando recursos próprios da produtora."

De acordo com o artista, o grupo conta ainda com colaboradores como Caroline Scortegagna e Rochele Gloor, responsáveis pelos figurinos, e Lizzy Rossi, que está a frente da criação de maquiagem para os atores - inclusive aquelas que simulam machucados, como braços quebrados, ou sangue de algum personagem baleado. "Apesar de trabalharmos de forma independente, estamos sempre em busca de apoiadores e inscrevendo o projeto em editais e empresas interessadas em patrocinar o trabalho, de forma que seja viável acelerar o processo de produção", destaca Schirmer.

O diretor musical da websérie gaúcha pondera que, apesar de nenhum dos nove episódios já gravados ter ido ao ar, a equipe se antecipou em criar o canal do Youtube (/cidadedoslobos) para que usuários da internet possam se inscrever, e assim, serem notificados quando Cidade dos Lobos for lançada oficialmente. A partir de então, os episódios serão postados quinzenalmente.