Coleção completa do Jornal Boca de Rua ganha exposição na CCMQ

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) inaugura neste sábado (26), em seu Espaço Majestic, a mostra Cidade oculta. A exposição, que reúne a coleção completa do Jornal Boca de Rua, permanece em cartaz até maio. A publicação é produzida há mais de duas décadas por pessoas em situação de rua na capital.

Além de fonte de renda para quem se encontra em vulnerabilidade social, que produz e vende os exemplares do jornal, o veículo se consolida, há mais de duas décadas, como testemunho da dura experiência das ruas para aqueles que a vivenciam diariamente. Os integrantes do grupo decidem, de forma coletiva, as pautas que serão elaboradas.

O espaço poderá ser visitado diariamente, das 10h às 20h, e a entrada é franca.