Cachorro Grande de volta às origens em show especial no Araújo Vianna

Em um show único e exclusivo, a banda Cachorro Grande volta aos palcos com a sua formação clássica para uma apresentação no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685) neste sábado (26), às 21h.

Com as atividades encerradas há três anos, o grupo de rock conseguiu reunir para este momento especial os cinco membros da formação que embalou muitas noites do público ao som de Lunático, Sexperienced e Hey Amigo!, entre outras.

A apresentação, que serve como presente aos moradores da cidade, acontece exatamente na data que marca o aniversário de 250 anos de Porto Alegre. O local escolhido para a performance também é extremamente simbólico, pois o auditório é patrimônio cultural tombado da Capital gaúcha.

Os ingressos ainda estão disponíveis para compra através da plataforma Sympla por valores entre R$ 60,00 e R$ 310,00.