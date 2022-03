Espaço 373 recebe a banda Blues da Casa Torta

Formada em 2013, a banda Blues da Casa Torta, formada por por Bernardo Scarton, Filipe Siak e Hamilton Felix, se apresenta no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) nesta sexta-feira (25), às 21h. O grupo possui quatro trabalhos autorais lançados, sendo um EP, um album completo e dois singles.

Para este show, eles sobem ao palco acompanhados de Ariane Wink. Dona de uma voz marcante, ela trabalhou como cantora e arranjadora do grupo a capella Voice In que, em 2019, participou do Rock In Rio. Em 2018, atuou como a personagem Velma Kelly, na livre adaptação do musical Chicago, com direção de Luiz Manoel.

Os ingressos para a performance estão disponíveis na plataforma Eventbrite em cinco categorias diferentes, cujos preços variam entre R$ 35,00 e R$ 100,00.