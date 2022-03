TVE/RS apresenta programação especial para celebrar aniversário de Porto Alegre

Para celebrar os 250 anos de Porto Alegre, celebrados em 26 de março, a equipe da TVE/RS está preparando uma programação cheia de especiais. A partir desta quarta-feira (23), ao meio-dia, a TVE veicula programetes com personalidades da cidade com o tema ‘É bem Porto Alegre’. O programa vai ao ar até sexta e tem a participação de Hique Gomez, Luiz Coronel, Nei Lisboa, Leandro Selister e Poetas Vivos.

No Redação TVE, desta sexta-feira (25), a partir das 18h30, tem entrevista, ao vivo, com o escritor Rafael Guimaraens sobre a segunda edição de Tragédia da Rua da Praia em quadrinhos, que conta com ilustrações de Edgar Vasques. O livro também está disponível no site www.libretos.com.br

O título relata uma história real ocorrida em setembro de 1911. Quatro misteriosos estrangeiros assaltam uma casa de câmbio na Rua da Praia e se envolvem em uma fuga enlouquecida pelo Centro de Porto Alegre, a pé, de carruagem, de bonde e até a bordo de uma carrocinha de leiteiro.

Já na segunda (28) até quinta (31), irão ao ar, no Redação TVE, quatro matérias sobre a história da cidade, de autoria das jornalistas Simone Feltes e Patrícia Salvadori. Simone faz uma série sobre o povoamento e o espaço urbano de Porto Alegre, ouvindo historiadores, arquitetos, sociólogos e geógrafos. Já Patrícia fala sobre a literatura Açoriana com o pós-doutor no tema, o escritor e professora Luiz Antônio de Assis Brasil.