Orquestra Maldita chega ao palco do 'Ocidente acústico' nesta quinta-feira

Com integrantes em comum, três bandas de Porto Alegre, formadas por velhos amigos que compartilham a vida há décadas, chegam aos palcos do Ocidente acústico nesta quinta-feira (24), às 21h, para o espetáculo Orquestra Maldita. A apresentação, que acontece no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), engloba os grupos musicais Alcalóides, Os Torto e Bizzcoitos e, no repertório, músicas de cada um dos projetos serão tocadas de maneira integrada e ininterrupta.