Mostra na Cinemateca Paulo Amorim traz Porto Alegre como pano de fundo

Dentro das comemorações dos 250 anos da capital gaúcha, a Cinemateca Paulo Amorim – Espaço Banrisul de Cinema apresenta a partir desta quinta-feira (24), às 19h, a Mostra Vero de Cinema: Porto Alegre como cenário. O festival, que se estende até o dia 30 de março, acontece na Sala Eduardo Hirtz (Andradas, 736).

A programação reúne longas-metragens rodados em Porto Alegre que destacam locações conhecidas do público, desde ruas antigas, praças centrais, bairros afastados e monumentos históricos.

Quem abre a agenda de exibições é Filme sobre um Bom Fim, de Boca Migotto. O documentário recupera a importância e a história do bairro porto-alegrense, que é uma referência cultural da cidade. Tudo é lembrado com depoimentos dos jovens da época, hoje nomes bem conhecidos do grande público.

Na sequência, serão apresentadas ainda as produções Nós duas descendo a escada, de Fabiano de Souza; O homem que copiava, de Jorge Furtado; Wood & Stock – Sexo, orégano e rock´n´roll, de Otto Guerra (com apresentação da trilha sonora ao vivo em comemoração ao Dia do Cinema Gaúcho); e Ainda orangotangos, de Gustavo Spolidoro.

Por fim, para encerrar o festival, quem toma conta das telonas é o longa A nuvem rosa, de Iuli Gerbase. Realizado antes da pandemia, o enredo conta a história de Giovana e Yago, que se conhecem em uma festa, passam a noite juntos e são surpreendidos no dia seguinte por uma misteriosa e mortal nuvem rosa que obriga todos a ficarem dentro de casa.

Filme sobre um Bom Fim será apresentado na quinta-feira (24), Nós duas descendo a escada na sexta-feira (25), O homem que copiava no sábado (26), Wood & Stock – Sexo, orégano e rock´n´roll no domingo (27), Ainda orangotangos na terça-feira (29) e A nuvem rosa na quarta-feira (30). Todas as sessões acontecem no mesmo horário, às 19h.