Conjunto de cordas português se apresenta no Instituto Ling

Considerado um dos mais importantes conjuntos de cordas da música de câmara portuguesa da atualidade, o Quarteto Lopes-Graça chega ao Instituto Ling (João Caetano, 440) neste sábado (26), às 20h.

Além dos quatro integrantes do grupo (Eliot Lawson, Luís Pacheco Cunha, Isabel Pimentel e Catherine Strynckx), a apresentação contará com as participações da soprano sérvia Natasa Sibalic e do contrabaixista e compositor argentino Alejandro Erlich-Oliva.

O grupo irá interpretar um programa especial, mesclando obras de célebres compositores de Portugal, Argentina e Brasil, como Fernando Lopes-Graça, Joly Braga Santos, Astor Piazzolla, Heitor Villa-Lobos e Osvaldo Lacerda.

Ingressos à venda pelo site do Instituto e na própria recepção do centro cultural. As entradas custam R$ 25,00, para quem tem direito a meia-entrada, e R$ 50,00, no valor inteiro.