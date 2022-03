Arnaldo Antunes e Vitor Araújo apresentam novo álbum em show na Pucrs

Depois de um longo período de atividades remotas, o Instituto de Cultura da Pucrs volta a promover eventos presenciais dentro dos espaços da instituição de ensino. Nesta quinta-feira (24), às 21h no Salão de Atos da universidade (Ipiranga, 6681), o cantor e compositor Arnaldo Antunes e o pianista Vitor Araújo apresentam o show do disco Lágrimas do mar.

O espetáculo, que estava programado para 2020 com o álbum O real resiste, acontece agora com o novo lançamento do artista, dois anos depois, devido aos adiamentos que aconteceram pela pandemia de Covid-19. Este, inclusive, foi o ponto de partida para definir os contornos da obra.

O show conta apenas com voz e piano, um formato inédito para ambos os artistas que uniram o gosto pela experimentação na criação do disco. O trabalho reúne novas canções, releituras, interpretações e participações especiais, e a apresentação terá interpretação simultânea na Língua Brasileira de Sinais (Libras).