Sedac anuncia o edital FAC Territórios Criativos

Nesta terça-feira (22), a Secretaria de Cultura do Estado (Sedac) lança o edital FAC Territórios Criativos, iniciativa que irá destinar R$ 2 milhões para a execução de projetos culturais que desenvolvam a territorialização da atividade criativa em solo gaúcho. Agendado para às 17h, o lançamento ocorre em live transmitida pela fanpage Facebook.com/rs.sedac.

Realizado em parceria com o Programa de Desenvolvimento da Economia Criativa do Rio Grande do Sul (RS Criativo), o edital deve valorizar os Pontos de Cultura, relacionados à Política Estadual Cultura Viva, bem como os empreendedores e organizações situados nos 63 bairros com indicadores de maior criminalidade e vulnerabilidade socioeconômica do Estado, abrangidos pelo programa RS Seguro - Programa Transversal e Estruturante de Segurança Pública.

Participam da live a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo; o diretor de Fomento da Sedac, Rafael Balle; a assessora especial de Artes e Economia Criativa da Sedac, Ana Fagundes; a coordenadora do RS Criativo, Carol Biberg; o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Benhur Bortolotto; o representante do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS– Codic/Famurs e secretário de Cultura de Gramado, Ricardo Bertolucci; e a nova coordenadora do Comitê Gestor da Política Estadual Cultura Viva, Carmen Oliveira.

Poderão apresentar projetos as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos. As propostas selecionada receberão R$ 200 mil do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), na forma de financiamento não reembolsável, para desenvolver ações relacionadas a arranjos colaborativos, criações funcionais, qualificação profissional e promoção do território.