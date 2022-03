Instituto Ling e Orquestra de São Paulo se unem para transmissão de concertos digitais

O Instituto Ling selou uma parceria inédita com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo para apresentar cinco concertos digitais em 2022, com transmissão ao vivo e gratuita para todo o Brasil. Com participação de diferentes músicos internacionais a cada edição, o projeto contempla um repertório que une clássicos da música erudita com peças inéditas.

A programação inicia nesta sexta-feira (25), às 20h30min. Dirigida pelo maestro britânico Alexander Shelley (foto) e acompanhada pelo pianista espanhol Javier Perianes, a Osesp subirá ao palco da Sala São Paulo para apresentar Coincident dances, da aclamada compositora norte-americana Jessie Montgomery, e o concerto para piano Ephemerae, do peruano Jimmy López. As duas peças estarão estreando na América Latina. No encerramento, haverá ainda a interpretação da Sinfonia nº. 9 em mi menor (Op. 95), popularmente conhecida como Sinfonia do Novo Mundo, obra-prima do tcheco Antonín Dvorák.

A transmissão é gratuita, mediante inscrição prévia no site institutoling.org.br.