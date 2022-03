Gabi Nogueira lança clipes de nove músicas autorais nesta terça-feira

Nesta terça-feira (22), a cantora e compositora Gabi Nogueira lança em seu canal do YouTube clipes de nove músicas autorais, gravadas ao vivo em fevereiro no Estúdio Continuum e Balboa Filmes. Para esse trabalho, intitulado Gabi Nogueira em Estúdio, a artista ouviu a opinião do público para escolher as faixas.

O repertório conta com as músicas Recomeço, Se nada der certo, Declaração, Sangue afro, Vc+Eu, Poesia e canção, Chega e Demorei para assumir, composta por Jalile e uma das vencedoras do Festival Isolamento Music Lab. A outra canção do projeto é Viagem da vida, que tem a participação de Arthur Lima, de 14 anos, ex-participante do The Voice Kids.

Para Gabi, artista independente, o projeto digital foi um desejo que, durante muito tempo, pareceu estar extremamente distante. A iniciativa se concretizou depois de muito incentivo de pessoas próximas e coragem para encarar os desafios. A banda de apoio conta ainda com Alex Pelegrine (guitarra), Arthur Lima (contrabaixo), Paulo Miguel (percussão) e Igor Monteiro (bateria).