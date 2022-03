Maria Rita será homenageada com título de Cidadã de Porto Alegre

A cantora Maria Rita será condecorada com o título de Cidadã de Porto Alegre no próximo dia 26, durante o Baile da Cidade, na Redenção. De iniciativa do Executivo, o projeto foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal na tarde desta segunda-feira (21).

O prefeito Sebastião Melo agradeceu a celeridade com que os vereadores aprovaram a proposição, que homenageará uma das maiores e mais premiadas vozes da música brasileira. “Em reconhecimento a sua bela carreira nacional e internacional e também à memória da grande Elis Regina, faremos a homenagem no Baile da Cidade”, confirmou Melo.

Maria Rita começou a cantar profissionalmente aos 24 anos. Filha da cantora Elis Regina e do músico César Camargo Mariano, ela entrou no mercado fonográfico, vendendo mais de um milhão de cópias de seu disco de estreia, Maria Rita (2003), que rendeu a ela três Grammy Latino, nas categorias Melhor Álbum de MPB, Melhor Canção em Português (A festa) e de Revelação do Ano - a única artista do país até hoje a vencer um troféu nesta categoria.

De lá para cá, depois de oito trabalhos de estúdio e cinco DVDs - vários deles, de platina - recebeu outros quatro gramofones da premiação, o mais recente em 2018, o de Melhor Álbum de Samba, com Amor e Música, além de acumular uma vasta coleção de prêmios em outras cerimônias, como o Multishow, TIM, APCA, entre outros.