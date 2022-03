Espetáculo 'Ana Cañas canta Belchior' chega a Porto Alegre propondo um encontro de almas

Interpretar canções consagradas de grandes representantes da MPB não é tarefa para qualquer um. Destemida, entregue e totalmente apaixonada, Ana Cañas decidiu ignorar o mar de dificuldades que poderia vir a encontrar para mergulhar de cabeça no desafio de interpretar versos já eternizados por Belchior. O projeto da artista, iniciado durante a pandemia de Covid-19 com a ideia de uma live única, transformou-se em um álbum e uma turnê inteiramente em homenagem ao cearense. Depois de passar por várias cidades ao redor do Brasil, o espetáculo chega a Porto Alegre nesta quinta-feira, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Os ingressos para Ana Cañas canta Belchior podem ser adquiridos através da plataforma Uhuu por preços entre R$ 60,00 e R$ 180,00.

Para dar vida à performance, a compositora precisou se entregar de corpo e alma em uma profunda imersão artística. "Não dá pra cantar suas letras sem um entendimento extenso de sua poesia, vida e obra. Assisti dezenas de entrevistas, li todas as biografias e estudei a discografia completa. É tudo muito intenso, apaixonado, catártico e visceral", conta.

Foi através da voz de Elis Regina, outra mulher de forte presença, que Belchior entrou na vida de Ana, ainda em sua adolescência. Alguns anos mais tarde, já performando no palco, adicionou no repertório dos shows a faixa Alucinação, uma das composições mais famosas do músico. "Era sempre um pico muito forte de emoção para mim cantá-la, e para o público também. Quando veio a pandemia e pensamos em fazer uma live, achei que não havia nada mais atual e metafísico - pelo momento - do que trazer ele de volta."

A originalidade faz parte da interpretação de Ana que, ao longo das 14 faixas que compõem o disco, busca trazer sempre sua própria linguagem aos arranjos e letras. Além de esclarecer a dicção dos versos, que muitas vezes contêm palavras em demasia, ela diz que o segredo para o sucesso é se jogar na emoção e deixar que os sentimentos trilhem o seu caminho. O simbolismo do feminino também faz parte da sua estratégia de jogo, trazendo para as peças - escritas originalmente por um homem - um ponto de vista único e especial.

"É muito curioso como algumas frases, quando se tornam femininas, ganham uma outra dimensão. Por exemplo em 'Quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno' (de Divina comédia humana). É maravilhoso porque o orgasmo feminino é muito diferente do masculino. Então essas viradas de chave na subjetividade das frases são muito bonitas", diz.

Além de sucessos como Sujeito de sorte, Paralelas, Coração selvagem, Como nossos pais, Velha roupa colorida e Alucinação, a artista explora ao longo do projeto releituras de músicas mais alternativas e não tão comerciais de Belchior, incluindo Na hora do almoço, Medo de avião e Galos, noites e quintais. "Acabei escolhendo (para o repertório) as minhas favoritas e as que mais me emocionam. Muitas ainda ficaram de fora, pois trata-se de um cancioneiro muito rico. São músicas que falam sobre paixão, amor, sensualidade, sexualidade, coletivo social e uma filosofia dimensionada e abrupta, larga e poderosa."

Para Ana, sua conexão e admiração com o músico ultrapassam a identificação musical e o plano físico: "Belchior tem seis planetas em Escorpião e eu quatro. Acho que essa influência astrológica acabou alcançando as canções e também trouxe a possibilidade desse 'encontro' que tanto me ensina", explica. Ela complementa dizendo que a poesia do músico deveria ser muito mais reconhecida do que é atualmente, pois está à altura de nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

"Ela é atemporal e idiossincrática. Um alicerce da nossa cultura e música. Quando um artista arranca a alma e faz a síntese de um povo de dimensões continentais, falando ao coração das pessoas com simplicidade e rebuscamento ao mesmo tempo, é um grande acontecimento. Eu amo demais sua obra e ousaria dizer que é difícil encontrar algo mais atual, nesse momento, do que suas canções."