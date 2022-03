Antonio Giacomin inaugura exposição de aquarelas em Caxias do Sul

Inspirado pelo desafio de recriar e colorir personagens, cenários e ambientes para um conjunto de fotografias históricas, Antonio Giacomin deu vida à exposição Preservação e Arte: memórias reveladas em aquarelas, que inaugura nesta quarta-feira (23) no Museu dos Capuchinhos (MusCap), em Caxias do Sul.

Com curadoria de Susiele Alves Ramos, as obras que Giacomin expõe reconstituem boa parte da história da Província dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul. Sob o olhar lúdico e sensível do artista, os costumes, as vestimentas e o cotidiano dos frades ganharam novas impressões e peculiaridades, sugerindo um olhar ainda mais atento para as imagens retratadas.

As visitações acontecem de segunda à sexta, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h. O agendamento para grupos e visitas em horários especiais se dá através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (54) 3220-9565.

As 50 telas que compõem a mostra integram o projeto Preservação da coleção de álbuns de fotografias do Museu dos Capuchinhos, que apresenta ainda 20 álbuns fotográficos que passaram por processo de conservação e restauro e integram a coleção de fotografias da instituição.