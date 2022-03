Casa de Cultura Mario Quintana oferece novas oficinas presenciais

A partir do mês de abril, o núcleo educativo da Casa de Cultura Mario Quintana passa a promover novas oficinas de circo, artes visuais e literatura. As atividades, presenciais e gratuitas, acontecem em diversos espaços voltados à arte-educação na CCMQ (Andradas, 736).

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas mediante preenchimento de formulário online, específico para cada oficina, com prioridade para a participação de pessoas negras, indígenas e trans.

Para aqueles que se interessam pelas artes circenses a oficina Circo: te joga palhaç@! acontece às sextas-feiras, às 20h na Sala Cecy Frank da CCMQ. O curso propõe um mergulho para dentro de si mesmo através da linguagem da palhaçaria, do jogo, da improvisação, do risco e do prazer. Fabio Castilhos é o responsável por ministrar as aulas. As inscrições acontecem através do link disponibilizado