Ufcspa promove palestra sobre clássicos da música

O Núcleo Cultural da Ufcspa realiza nesta quinta-feira (24), às 19h, a palestra Por que ouvir os clássicos, apresentada pelo regente do Coral da universidade e da Banda Comunitária da instituição de ensino, Marcelo Rabello dos Santos. As inscrições gratuitas são feitas através do Sistema Único de Registro (SIUR-Ufcspa) e são ofertadas 90 vagas.