Governo planeja reforma do Museu Arqueológico do RS

A sede do Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul (Marsul) é um dos destaques das licitações entre 21 e 25 de março da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). A tomada de preços ocorre na quinta-feira (24), às 14h.

O Marsul, instituição da Secretaria do Estado da Cultura (Sedac), foi criado em 1966 pelo professor da rede estadual de ensino, Eurico Theófilo Miller, que realizava pesquisas arqueológicas, desde a década de 1950, na região Nordeste do estado.

Voltado à pesquisa científica no campo da Arqueologia, o Marsul reuniu um vasto acervo e foi protagonista na profissionalização da Arqueologia e da Museologia no RS. Atualmente, realiza atividades culturais e educativas, além de salvaguardar o acervo arqueológico reunido pelas pesquisas desde a década de 1960. É o único museu arqueológico estadual do País.

A licitação para elaboração e execução do projeto de recuperação de áreas degradadas na área do porto de Estrela, em Estrela, é outro destaque da semana na Agenda Celic. O pregão eletrônico está agendado para a segunda-feira (21/3), às 9h30min.