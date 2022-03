Fernando Noronha & Black Soul sobem ao palco do Butiá

Neste domingo (20), a partir das 17h, Fernando Noronha & Black Soul se apresentam no Butiá. Considerado um dos maiores guitarristas de blues do Brasil, Fernando já trabalhou de perto com grandes nomes como B.B. King, Chuck Berry, Buddy Guy, Chris Duarte (que produziu dois dos álbuns do guitarrista) e Ron Levy.

Junto com a banda Black Soul, formada por Luciano Leães (teclado), Edu Meirelles (baixo) e Ronie Martinez (bateria), se apresentou no Festival de Jazz de Montreal (Canadá), no Festival de Blues Augusti (Estônia) e no Festival Internacional de Jazz de Santiago (Chile).

Com o lançamento do oitavo álbum, intitulado Time Keeps Rollin, o grupo deu continuidade ao fortalecimento de sua presença global através da parceria com a Worldhaus Music, selo independente com base em Austin, Texas.