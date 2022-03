Nova peça cênica do Grupo Ueba, 'Faísca D'Água' estreia neste final de semana

No ano em que completa 18 anos de estrada, o Grupo Ueba Produtos Notáveis lança mais uma peça inédita de rua. Faísca D´Água estreia em duas exibições únicas e gratuitas neste sábado (19), às 17h no Parque Getúlio Vargas de Caxias do Sul, e domingo (20), também às 17h, no Brique da Redenção, na Capital.

Em um espetáculo cênico leve, lúdico e instigante, voltado a todas as faixas etárias, a montagem valoriza as lendas, os costumes e os saberes populares do Brasil, integrando o projeto Folclore em Cena.

Com quatro atores, a peça aborda a importância da preservação dos saberes e fazeres do povo brasileiro, da América Latina e da África, iniciando pelas tradições dos povos originários, a chegada dos europeus e dos africanos, até os atuais imigrantes.

O ponto de partida é o encontro de dois seres cheios de sabedoria que instigam o público a refletir sobre mitos, lendas, cultivos, partindo de suas origens e de como eles constroem a identidade de um povo a partir da diversidade.

A dramaturgia foi construída a partir de pesquisas historiográficas realizadas pelo ator, escritor, dramaturgo, diretor e fundador do Grupo Ueba Jonas Piccoli, com colaboração do historiador Marcelo Caon.