Portal 'Todos os negros do mundo' chega à plataforma Looke

A partir de agora, o serviço de streaming Looke conta com mais uma novidade: o portal Todos os Negros do Mundo chega à plataforma. Reunindo notícias, site, TV web e conteúdos exclusivos, o TNM oferece aos assinantes do Looke acesso a uma lista de programas selecionados.

Dentre as obras presentes no catálogo, temos o documentário Depois das grades. A produção tem por objetivo trazer, através de sete episódios, visibilidade para histórias e personagens socialmente invisíveis, sempre conduzindo o espectador a problemáticas que o façam questionar a conjuntura do sistema carcerário no Brasil.

O stand-up comedy Tia má com a língua solta também estará disponível. O espetáculo de humor é o primeiro show solo brasileiro, de longa duração, apresentado por uma mulher negra. A peça busca levar o público a refletir sobre as diversas formas de preconceito e a utilizar o riso como ferramenta de reflexão.

Listas extraordinárias, por sua vez, é um programa de entretenimento e curiosidades sobre diversos assuntos apresentado por Hel Silva. Por fim, Cultura de periferia em tempos de pandemia mostra como os eventos, espaços culturais e artistas que dependem da presença do público ou de um financiamento coletivo precisaram se adaptar a uma nova realidade.