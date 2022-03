Presenteando através de versos

Não existe nada melhor do que a sensação de se sentir especial em meio a tantas pessoas. Para causar esse tipo de sentimento nos outros, é importante explorar as mais diferentes ferramentas à disposição, sempre estimulando a criatividade, a compaixão e a dedicação. Essa busca incessante fez com que o compositor cearense João Sobral encontrasse, através da melodia e do poder das palavras, uma maneira genuína e original de garantir a felicidade do próximo. A música pode servir como protesto, celebração, homenagem e, dentro deste contexto, como um lindo presente.

Há mais de 20 anos no mercado, o artista se viu perdido no início da pandemia diante do cancelamento de shows e eventos. A necessidade de trabalho, aliada ao talento e a facilidade de escrita, motivou a criação do projeto Musika de presente, que hoje já conta com mais de 100 homenageados. "Essa ideia nasceu da necessidade de me reinventar enquanto músico, ser humano e trabalhador da cultura", conta.

Para adquirir uma composição, é necessário fazer contato pelas redes sociais do projeto, contar um pouco da história da pessoa que será o foco da obra e compartilhar os traços mais marcantes da sua personalidade, as principais características e vivências, além de uma música de referência para que o estilo da faixa seja decidido. A partir dessas informações, João mergulha no material, elabora a letra e a melodia, grava, produz e entrega o resultado final para o cliente em formato de MP3. A iniciativa é feita para todos aqueles que desejam agradar familiares, amigos e demais pessoas queridas.

Além das composições sob encomenda, o Musika de presente inclui também homenagens espontâneas. Depois de incluir em seu repertório nomes de grandes figuras públicas como Luisa Mell, Bless (filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso) e os netos de Ana Maria Braga, o músico se prepara para lançar um reggae dedicado à apresentadora Xuxa. A canção será lançada nas plataformas digitais no próximo domingo, dia 27, data em que a cantora e apresentadora comemora 59 anos.

"É muito bom fazer as pessoas se sentirem especiais. Estamos falando de composições únicas escritas especialmente para elas. Eu procuro realmente tocar e comover os outros, criando uma relação. A dimensão que isso ganha é surpreendente. Eu fico à serviço de um lugar que vai além da música. É um canal de conexão e de afetividade que ultrapassa fronteiras."