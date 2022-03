Manuscrito inédito de Mario Quintana será exibido na CCMQ

Um manuscrito inédito de Mario Quintana, intitulado Canção do primeiro do ano e encontrado recentemente por um livreiro da capital gaúcha, chega em março à Casa de Cultura (Andradas, 736) que leva o nome do poeta. O achado, com data de 1941, ficará exposto no segundo andar do espaço, no ambiente que antecede o quarto do escritor.