Coletivo Projeto Gompa vence Prêmio Ibsen para Montagem Cênica, da Noruega

As diretoras gaúchas Camila Bauer e Liane Venturella, do Coletivo Projeto Gompa, venceram o Prêmio Ibsen para Montagem Cênica (Ibsen Scope Grant), promovido pela Ibsen Scope, da Noruega. A instituição estimula a pesquisa e produção de espetáculos baseados na obra do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen (1828 - 1906).

Com o prêmio, o grupo terá financiamento da peça teatral Instinto, que deve estrear no segundo semestre de 2022 em Porto Alegre. A montagem reunirá Fabiane Severo, Liane Venturella e Nelson Diniz no elenco, sob a direção de Camila Bauer.

A partir de fragmentos de duas obras de Ibsen - Quando Despertarmos de Entre os Mortos e Brand - além de trechos dos recentes discursos de líderes da política brasileira. Ambos os textos dramatúrgicos questionam os limites entre a apatia e o fanatismo, evidenciando como é possível ir de um extremo ao outro.

"O bolsonarismo revela um Brasil silenciado, legitimando o discurso de ódio e a intolerância. No entanto, algumas pessoas estão tentando despertar dessa letargia. Mas o que podem fazer?", questionam os artistas. Sob a ótica de que os brasileiros "estão como animais enjaulados", o espetáculo adverte para a "apatia" das pessoas frente "ao mais cruel" governo das últimas décadas.

Ao todo, 54 projetos de 30 países concorreram ao prêmio. Destes, além de Instinto (Brasil), outros quatro foram selecionados: A Bee in the Hert of Her (Estados Unidos), Crossing the Desert (Líbano), They have already gone (Sérvia) e Torvald (Noruega).

"Estamos muito felizes em poder criar no Brasil um espetáculo que reúne recortes de duas importantes peças do Ibsen e que são ainda pouco conhecidas por aqui, adaptando-as pro nosso contexto político e social", afirma a diretora.

Esta a segunda vez que Camila Bauer tem o trabalho reconhecido pela Ibsen Scope. Em 2017, ela conquistou o prêmio Ibsen Awards, que possibilitou a montagem de Inimigos na Casa de Bonecas. A produção estreou no ano seguinte na capital gaúcha e, em 2019, foi exibida na Noruega.