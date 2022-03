Companhia francesa apresenta espetáculo infantil ao ar livre em Porto Alegre

O espetáculo de teatro infantil Et si l'Océan (E se o Oceano), da Companhia francesa La Fabrique des Petites Utopies (a Fábrica das Pequenas Utopias), terá apresentação gratuita e ao ar livre, na próxima quarta-feira (23).

Promovida pela Aliança Francesa de Porto Alegre e em parceria com o Centro Cultural da Ufrgs, a peça é um musical de fantoches, destinado ao público a partir de sete anos de idade. Para garantir vaga em uma das duas sessões que ocorrerem no pátio do campus central da Universidade (uma às 10h30min e outra às 15h), é preciso agendar a presença pela plataforma Sympla

No palco, Julie Pierron (titereira) e Alphonse Atacolodjou (ator) se preparam para dar vida a Adèle. Aos poucos, Adèle se torna uma linda marionete. Adèle ganha vida e dá a Julie o desejo de contar a história do mar, os mistérios dos oceanos. Juntos, eles inventam para nós as origens míticas dos oceanos, a magia da água e dos animais marinhos. Eles também compartilham seus medos, a degradação que observam, os males de que sofrem os nossos oceanos.

A companhia francesa La Fabrique des petites Utopies foi convidada pela rede das Alianças Francesas Brasil como parte do projeto de criação artística intercultural devido ao seu trabalho multidisciplinar, que é reconhecido há muitos anos em solo francês.

Dentro da programação do Centro Cultural da Ufrgs, a ação em parceria com a Aliança Francesa se insere no projeto Lixo não é lixo: reciclando práticas e ideias e tem apoio do Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes.