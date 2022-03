TV Cultura exibe concerto inédito de Gilberto Gil com a Brasil Jazz Sinfônica

Neste domingo (19), Gilberto Gil, na voz e violão, e Bem Gil, na guitarra, se unem à Brasil Jazz Sinfônica em apresentação inédita. O concerto faz parte da série Encontros Históricos, em que a Jazz sobe ao palco da Sala São Paulo ao lado de grande nomes da música popular brasileira. Com regência de Aldo Brizzi e apresentação de Chris Maksud, vai ao ar a partir das 20h, na TV Cultura.

O repertório conta com composições famosas de Gil, como Domingo no Parque, Oriente, Estrela, Andar com fé, Máquina de Ritmo, Quanta, Flora, Palco e Panis et Circenses, fruto da parceria com Caetano Veloso e interpretada pelos Mutantes. Há ainda, de Gil e Brizzi, três músicas da ópera inédita Amor Azul, feita a quatro mãos pela dupla e prevista para estrear em Paris em dezembro de 2022. As canções são Krishna Abraça, Se Ela É Dura Quando Ele É Meigo e Os Teus Lábios Tão Cerrados.