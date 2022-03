Cinemateca Capitólio exibe sessão especial e comemorativa com dois longas-metragens

No próximo final de semana, o projeto Sessão Vagalume da Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085) terá exibições especiais em comemoração ao aniversário de sete anos de inauguração do espaço e também ao Dia do Cinema Gaúcho. Os ingressos custam entre R$2,00 e R$4,00. Dois longas-metragens entram na programação.

As aventuras do avião vermelho, adaptação da obra homônima de Erico Verissimo, tem sessões nos dias 26 (sábado) e 27 (domingo), às 15h, além de visitas guiadas às 14h. Na trama, o protagonista Fernandinho ganha um livro e embarca em um universo de fantasia, no qual terá que salvar o aviador Capitão Tormenta.

Já o clássico Cinema Paradiso, vencedor do Oscar de filme internacional em 1990, será exibido apenas no domingo (27), às 10h30min. O filme tem como protagonista o menino Totó (Salvatore Cascio), que se encanta pelo cinema e inicia uma grande amizade com o projecionista de sua pequena cidade, Alfredo (Philippe Noiret). Agora adulto e cineasta bem-sucedido, Totó volta a lembrar da infância ao descobrir que seu velho amigo faleceu.