Novo single de Luana Pacheco sai nas plataformas digitais neste domingo

Brincando com a mutabilidade das coisas, e declarando sua imersão nas profundezas da relação humana, Luana Machado lança neste domingo (20), seu novo single Peixe. Pisciana, a cantora e compositora celebra na canção características marcantes e positivas do signo, de pessoas sensíveis, sonhadoras, empáticas, otimistas, intuitivas e românticas.

Em um mundo onde os amores e as relações líquidas são a regra geral, Luana traz a provocação de mergulhos mais profundos e intensos nos sentimentos. A nova faixa composta com o parceiro de vida e música Luciano Leães, nasceu primeiro em letra e só depois ganhou melodia e acordes no violão.

Com traços de blues e das baladas românticas dos anos 1960/70, a música possui como marca alternâncias entre suavidade e potência vocal. Leães criou um solo de Hammond B3 ao estilo do que fazia Lafayette, organista que gravou discos clássicos da Jovem Guarda (Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Golden Boys etc), conectando Peixe ao sentimento nostálgico daquele período.

A canção contará ainda com versão em videoclipe, com previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano.