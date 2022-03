50 anos de 'A guerra dos pelados' em evento virtual e gratuito

Entre os dias 31 de março e 3 de abril, acontece de forma virtual e gratuita o evento A guerra dos pelados - 50 anos. O longa de Sylvio Back será exibido no dia 1º de abril, às 19h30min, e ficará disponível no site rosacoletiva.com.br durante todos os dias de festival. A produção narra um episódio da Guerra do Contestado, o maior conflito civil da história do Brasil na fronteira entre os estados do Paraná e Santa Catarina.

O documentário O contestado - restos mortais, do mesmo diretor, também estará disponível para o público e os participantes poderão se inscrever, pelo site da Rosa Coletiva, para dois seminários com estudiosos que pesquisam sobre o cineasta e a temática, além de uma masterclass com Back.