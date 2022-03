Duda Fortuna lança vídeo animado da música 'Pra ti Poa'

Em celebração aos 250 anos de Porto Alegre, e logo depois de jogar para o mundo o seu mais novo disco Noite dos abraços, Duda Fortuna lança uma série de vídeos produzidos por Greta Wayne. O primeiro deles, que será divulgado nesta segunda-feira, é Pra ti Poa.

O clipe, feito a partir de quatro animações do artista visual João Salazar, tem clima de lo-fi e nos leva a um passeio pela cidade com o olhar e a saudade de quem volta, buscando as boas energias e acreditando na retomada cultural numa Porto Alegre pós pandêmica.

Além desta, outras duas composições integram a programação de lançamentos de clipes do artista ao longo do mês de março. Voy y vuelvo, canção que está no ar desde o último dia 7, traz uma parceria de Duda com a poeta chilena Lota Moncada. A peça tem como plano de fundo a fotografia do deserto do Atacama.

Já Cansaço, escrita por Lilian Rocha e José Carlos Rodrigues, será divulgada no dia 28 e conta com imagens do centro de Porto Alegre.