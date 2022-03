Cinema de países francófonos é atração na Sala Redenção

Ação conjunta entre a Aliança Francesa de Porto Alegre, Instituto Francês e o cinema universitário da Ufrgs, a Mostra Francofonia vai exibir dez filmes falados na língua francesa a partir desta segunda-feira (21). A mostra vai até 1º de abril na Sala Redenção (Paulo Gama, 110), com sessões gratuitas de segunda a sexta-feira, às 15h e às 19h.

Durante o violento processo colonial que se estendeu ao longo de várias décadas, diversos países viveram um atravessamento de idiomas que impacta a variedade de sonoridades, sotaques e dialetos dos povos invadidos. Mesmo com semelhanças linguísticas, cada um desses lugares mantém formas muito próprias de enxergar o mundo. Fazem parte do festival produções realizadas na Armênia, Ruanda, Cambodja, Congo, Argélia, Bósnia e Herzegovina, além, é claro, da França. As obras exploram temas referentes a períodos históricos destes países, em especial os conflitos anticoloniais.

Makala (2017), Green boys (2020), Systeme K (2020), Petit Pays (2019) e Funan (2018) são alguns dos filmes incluídos na mostra.