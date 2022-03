Fundação Vera Chaves Barcellos abre a exposição '80's'

Neste sábado (19), das 11h às 17h na Fundação Vera Chaves Barcellos de Viamão (Senador Salgado Filho, 8450), será inaugurada a exposição 80’s. Composta por mais de 30 artistas, a mostra inédita resgata as transformações no campo das artes visuais na década de 1980.

A curadoria é de Vera Chaves Barcellos e o texto é do historiador da arte José Francisco Alves. As instalações abrangem produções em desenho, pintura, escultura, gravura, colagem, serigrafia e videoarte.

Alberto Luz, Antonio Dias, Elaine Tedesco, Iberê Camargo, Lenora de Barro, Maria Lidia Magliani, Mario Azevedo, Milton Kurtz, Patricio Farías, Regina Ohlweiler, Romanita Disconzi, Rubem Valentim, Tatiana Pinto, Vera Chaves Barcellos e Wilson Cavalcanti são alguns dos artistas com trabalhos expostos.