Instituto Ling divulga programação completa do Aquece da Noite dos Museus

Depois de divulgar as atrações do mês de março que farão parte do aquecimento da Noite dos Museus deste ano, o Instituto Ling (João Caetano, 440) liberou a lista de outras atividades que irão acontecer até o mês de maio. O calendário final inclui oficinas de slam, shows, performances, espetáculo infantil e até uma festa à fantasia, além de rodas de conversa para discutir o futuro dos espaços culturais.

www.institutoling.org.br As inscrições para todas as atividades já estão abertas, sem custo, através do site

A maratona do mês de março, que começou no dia 5, segue nesta sexta-feira (18) com a apresentação do espetáculo Cross-Cap, concebido pela diretora Lícia Arosteguy com os bailarinos Luciano Tavares, Renata de Lélis e Viviane Lencina.

No dia 23, acontece um bate-papo com o tema da (In)visibilidade negra, feminina, trans e indígena nas instituições culturais. Na ocasião, a coordenadora de educação do Instituto Moreira Salles, Renata Bittencourt, fala com o curador e doutor em artes visuais Igor Simões.

No dia 25 o espaço recebe a cantora, poeta, compositora e escritora Pretana e, no dia 30, o projeto receberá o pesquisador e crítico de arte Paulo Herkenhoff e a diretora do IEAVi e do MACRS, Adriana Boff, para discutirem o futuro das instituições culturais.

O mês de abril também segue com a agenda cheia. Entre as atrações confirmadas, temos uma apresentação inédita de Guilherme Dable e Ricardo de Carli já no dia 1º e um show da banda gaúcha Supervão no dia 8. Espetáculo cênico-musical Nesse mundo maluco, do Grupo Mú, também irá marcar presença, além de oficinas de slam, pré-lançamento de álbum com Ianaê Régia e a festa à fantasia Fantaspoa.

Em maio, para fechar a programação, o Ling irá promover dois shows: Vertigem, com Paola Kirst e Lorenzo Flach, e a banda El Negro, com a divulgação do disco Como um raio silencioso que antecede o trovão. Passado o aquecimento, a Noite dos Museus finalmente acontece no dia 21 de maio.