Espetáculo TOC - Uma comédia obsessiva compulsiva volta a cartaz no Teatro do CIEE

De volta ao Teatro do CIEE, o espetáculo TOC - Uma comédia obsessiva compulsiva abre sua segunda temporada de 2022 nesta sexta-feira (18). Com apresentações também aos sábados (21h), segue em cartaz até 21 de maio, sempre às 21h.

Mantendo a capacidade reduzida para possibilitar um maior distanciamento entre os espectadores na plateia, o espaço também continua seguindo todos os demais protocolos sanitários.

Primeiro espetáculo teatral a voltar aos palcos em temporada regular e presencial após o período restritivo da fase mais problemática da pandemia de Covid-19, TOC - Uma comédia obsessiva compulsiva fala de forma leve sobre saúde mental e emocional.

"Esse tema tão atual e urgente é tratado, no espetáculo, com muito bom humor e reponsabilidade, provocando o riso e a reflexão nos espectadores", observa o autor, Artur José Pinto. "É impressionante o que as pessoas conseguem, juntas, quando olham de verdade umas para as outras."

Em cena, quatro personagens com diferentes tipos de transtornos e paranoias, encontram-se numa sessão de terapia. Enquanto esperam a chegada do famoso Dr. Clóvis Schwartzmann , que promete resolver todos os seus problemas, compartilham suas vidas e desenvolvem uma estranha e hilária relação.

A montagem tem direção de Lutti Pereira e o elenco é composto por atores experientes e premiados da cena teatral: Daniel Lion, Juliana Barros, Letícia Kleemann e Vinícius Petry.