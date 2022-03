Sarau Um Novo Olhar estreia no Youtube pelo canal Arte de Toda Gente

Em ritmo de inclusão, o segundo sarau Um Novo Olhar estreia no Youtube nesta quinta-feira (17), às 18h, no canal Arte de Toda Gente. O projeto da Funarte com a UFRJ reúne artistas com deficiência em vídeo que conta ainda com interpretação em libras, áudio-descrição e legendagem.

Desenvolvido por meio da Escola de Música da Universidade, como parte do programa Arte de Toda Gente, o sarau Um Novo Olhar tem como alvo promover o acesso às artes para o público de crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência, e também a capacitação de professores e de regentes para coro.

Via exibição on-line de performances de artistas e vídeo podcasts (vodcasts) sobre arte e acessibilidade, o projeto tem também o objetivo de ampliar a percepção de toda a sociedade sobre as deficiências.

O evento faz parte de se uma série de apresentações de diversas áreas artísticas, com artistas com deficiência de vários estados do Brasil. Nesta edição de estreia, o público vai assistir poesia, música e arte circense em cena, executadas por nomes como o rapper Billy Saga e o cantor Gabriel Cheib, de São Paulo; a poetiza brasiliense Nayuda; o palhaço Surddy e a banda Pife da Inclusão (ambos de Pernambuco).