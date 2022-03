Stand up de Fabiano Cambota volta ao RS com três apresentações

Fabiano Cambota retorna ao Rio Grande do Sul para apresentar o seu mais recente espetáculo de humor De Cambota para Fabiano. Em Porto Alegre, o comediante ocupa o palco do Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5311) nesta sexta-feira (18), às 20h30min. Haverá também sessões em Sapiranga na quinta-feira (17) e em Santa Cruz do Sul no sábado (19).

Após rodar o Brasil com o aclamado espetáculo Viver envelhece, ele dialoga agora, no novo show, com seu passado adolescente. Veterano na comédia stand up, o apresentador do fenômeno televisivo A culpa é do Cabral traz novas passagens hilárias da sua vida, fazendo um paralelo com o passado distante e pouco promissor.

A consagrada habilidade em fazer comédia de maneira simples fica ainda mais clara neste quinto show solo do humorista que, desde os primórdios como vocalista da banda Pedra Letícia, agrega espectadores de todas as idades e tribos.

Os ingressos, que custam entre R$34,00 e R$115,00, podem ser adquiridos de forma online no site Minha Entrada ou nos pontos de venda físicos.