Instituto Zoravia Bettiol promove 2ª edição do evento 'Acolhendo a vizinhança'

Seguindo a programação oficial dos 250 anos de Porto Alegre, o Instituto Zoravia Bettiol realiza neste domingo (20), das 10h às 18h, a 2º edição do Acolhendo a vizinhança. A feira acontecerá em frente à futura sede da entidade (Andradas, 517), a conhecida Casa dos Leões.

O evento, que promove a aproximação com os moradores e organizações culturais do centro, desta vez terá a apresentação das perspectivas da restauração do espaço que irá acolher o instituto. O projeto está sendo finalizado e, ainda em 2022, deve começar a captação de recursos para a obra da mais nova casa de Cultura do Centro Histórico de Porto Alegre.

Durante a feira, acontece também o lançamento da campanha online Onde estão os leões?, que busca mobilizar a comunidade para encontrar os dois leões que tornaram a edificação, construída no final do século XIX, conhecida como a Casa dos Leões. Há 30 anos, as peças em concreto desapareceram do alto do portão de acesso.

O ato solene terá a presença do Secretário da Cultura de Porto Alegre Gunter Axt, do Secretário Extraordinário dos 250 anos Rogério Beidacki e outras autoridades.