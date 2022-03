'A professora de violino' estreia em Porto Alegre nesta quinta-feira

Dirigido por Ina Weisse e protagonizado por Nina Hoss, o longa alemão A professora de violino estreia neste final de semana nos cinemas brasileiros nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Recife e Belém. Aqui, as sessões acontecem na Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736).

Na trama, Anna Bronsky (Ina) é uma professora de violino em uma escola de ensino médio focada em música. No trabalho, ela detecta um talento notável em Alexander, um de seus alunos, e começa a prepará-lo para o exame intermediário, passando a negligenciar seu filho Jonas, ao colocá-lo em competição com o novo aluno, e seu marido Philippe.

Vivendo pressionada após falhar em um concerto, Anna concentra toda a sua atenção em Alexander. No dia do exame, no entanto, certos acontecimentos tomam um rumo trágico, revelando como a pressão para não falhar pode impactar diretamente na vida de alguém.

Na direção, Ina constrói as cenas com habilidade, colocando o espectador próximo da personagem e de todas as suas decisões. Além disso, ela também faz uso de sequências musicais para permear todo o filme.