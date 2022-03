James Liberato apresenta o álbum 'Manacô' em show no Espaço 373

Vencedor do Prêmio Açorianos de Música na categoria de Melhor Compositor em 2020, James Liberato sobe ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) nesta sexta-feira (18), às 21h, para apresentar o álbum Manacô.

O artista, que explora as diversas facetas da música instrumental brasileira, como o samba, o baião, a milonga e a valsa, apresenta o novo disco como forma de consolidar uma relação de amizade e reciprocidade, a partir da ideia de gravar com poucos recursos materiais e financeiros.

O que parecia impossível em um primeiro momento, aos poucos foi tomando forma com o apoio de músicos que dedicaram tempo e talento de forma desprendida.

Além de Liberato na guitarra, o show desta sexta-feira contará também com Luis Henrique New (piano), Ronie Martinez (bateria), Everson Vargas (baixo), Guilherme Goulart (acordeon) e as participações especiais da cantora Anacris Bizarro e do cellista Fabio Venturela.