Música, reflexões, humor e espírito de protesto na volta de Nei Lisboa aos palcos

Com muitas músicas, reflexões, humor e textos provocativos, o show anual de verão de Nei Lisboa retorna aos palcos neste final de semana para a sua décima segunda edição. Neste ano, apresentado excepcionalmente no mês de março, o espetáculo comemora, além do novo ano que se inicia, os 250 anos da capital gaúcha e o lançamento presencial do EP Pandora. O Teatro do CHC Santa Casa (Independência, 75) irá sediar a performance Nei LisPoa nesta sexta-feira e sábado, sempre às 20h.

O músico se apresenta ao lado de Giovanni Berti (percuteria, vocais), Luiz Mauro Filho (teclado, vocais) e Paulinho Supekovia (guitarra, vocais). Os ingressos ainda disponíveis podem ser comprados através da plataforma Sympla, por valores que variam entre R$60,00 e R$120,00.

"Eu já estava com muita saudades de subir no palco para fazer esse show. Ele vem acontecendo todos os anos desde 2010 e só precisou ser cancelado ano passado por conta da pandemia. Queríamos ter feito agora no mês de janeiro de novo, como de costume, mas a ômicron apareceu e nos deixou assustados. Agora as coisas começaram a se ajeitar novamente e conseguimos concretizar a apresentação", conta Nei.

O repertório do espetáculo, que varia a cada edição, busca trazer sempre uma boa quantidade de músicas que não fazem parte das setlists usuais de Nei, puxando a performance para um "lado B", como ele mesmo define. Além da crônica de abertura e da homenagem ao aniversário de Porto Alegre, ele apresenta também resgates mais antigos da carreira, releituras do pop norte-americano dos anos de 1970, e duas canções que nunca foram gravadas: Paraíso e Berinjela. A última delas integra um momento do show chamado Ceia Musical, responsável por encerrar a noite.

Está prevista ainda a primeira interpretação presencial do EP Pandora, lançado em dezembro de 2021 nas plataformas digitais. Com cinco músicas (Foi você quem convidou, Nós é que vivemos, Bom lugar, Capitão do mato e a faixa-título), o disco tem como principal inspiração o atual contexto político e social do Brasil , funcionando como forma de protesto.

"Falar sobre esses assuntos é uma necessidade pessoal que ultrapassa o simples compromisso de cidadão. É mais orgânico do que qualquer outra coisa. É difícil olhar para esse passado recente, ver tudo que aconteceu, e permanecer em silêncio", explica. "Tivemos o azar de viver uma pandemia junto ao governo Bolsonaro. E as duas situações causaram uma destruição enorme. O Nei LisPoa sempre teve a tradição de se posicionar e de falar sobre política sem meias palavras. O público já vai no show sabendo disso e, agora que estamos em ano de eleição, é mais impossível ainda deixar isso de lado."

Para o artista, abordar questões dessa natureza em suas composições faz com que se sinta menos sufocado diante do, segundo ele, grande retrocesso que vivemos nos últimos tempos. "Mas não acho que toda música tenha que estar necessariamente ligada com essas pautas, isso vem muito da vontade do próprio músico de falar sobre o seu tempo e sobre o que sente", complementa.

Pitadas do projeto Em casa e (ao) vivo, conduzido por Nei e Cintia Belloc durante a pandemia, também tomam conta do CHC Santa Casa nas duas noites de apresentação. Dois telões, posicionados nas laterais do palco, irão exibir vídeos e vinhetas que eram usados pela dupla nas lives semanais. "Posso dizer que já tenho há tempos uma boa intimidade com esse meio digital. Sempre fui muito aficionado por computadores e programas e, durante o isolamento, passei a me dedicar fortemente a esse universo de edição e transmissão ao vivo. Fomos aprendendo e nos aventurando aos poucos", conta.

Apesar de ter se adaptado muito bem ao virtual, Nei enxerga no crescimento das redes uma moeda de dois lados. "Veio para o bem e para o mal. Ainda tenho saudades de muitas coisas 'das antigas'. Acho o som do vinil muito mais interessante, e vejo que o conceito de álbum também se perdeu nesse meio tempo. Eu acabo sendo um pouco viúvo desses detalhes específicos. Mas, ao mesmo tempo, precisamos reforçar que a penetração do digital e a sua capacidade de estar em muitos lugares facilita a entrega no mercado. Isso consequentemente abre espaço para muita gente nova entrar no meio. São essas possibilidades múltiplas que me fascinam."