Múltiplas sonoridades de Pedro Petracco no Ocidente Acústico

Conhecido por seu trabalho com bandas como Cartolas, Pata de Elefante, Erick Endres e Fantomáticos, o músico porto-alegrense Pedro Petracco apresenta show solo nesta quinta-feira, às 21h, no Ocidente Acústico. Ingressos, a partir de R$ 35,00, à venda na plataforma Sympla. O público é limitado, e o acesso é mediante apresentação de comprovante de vacinação.

Uma das figuras mais atuantes e queridas da cena independente no sul do País, Petracco já esteve envolvido em inúmeros projetos, seja como músico, produtor ou atacando de DJ. Seu primeiro trabalho solo soa indie, pop, psicodélico, lo-fi e contemporâneo, tudo ao mesmo tempo, com o artista se encarregando de todos os instrumentos, vozes, gravação e produção.