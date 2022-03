Festival gratuito celebra o St. Patrick's Day no Nilo Square Garden

O Dia de São Patrício será movimentado no Nilo Square Garden (Nilo Peçanha, 1.700). Nesta quinta-feira (17), a partir das 17h, o parque recebe uma programação especial de St. Patrick's Day, com shows gratuitos de DJs da Base (17h), Serginho Moah (18h30min), Santaju (19h30min) e O Surto (21h). Serão oferecidos brindes alusivos ao padroeiro da Irlanda, como cartolas, suspensórios e meias temáticas.

O espaço também traz opções de gastronomia, além de parque de diversões, espaço kids e área para pets. Com uma estrutura pop up modular e sustentável, que pode ser desmontada, reciclada e transportada para outros locais, o projeto itinerante é realizado pela Melnick e a Dallasanta, em parceria com a Maia Entretenimento.