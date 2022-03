Bando Celta traz sonoridades irlandesas em show na Travessa dos Cataventos

O Bando Celta é a atração de St. Patrick's Day na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) nesta quinta-feira, às 19h. O Dia de São Patrício é diretamente conectado com a trajetória do conjunto, fundado nesta data em 2013 e que logo ascendeu dos pubs para posições de destaque em festivais de grande porte do Sul do Brasil. O evento acontece na Travessa dos Cataventos, no térreo da CCMQ, com acesso livre.