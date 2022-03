Festival de Cinema de Gramado abre inscrições para sua 50ª edição

O Festival de Cinema de Gramado deu a largada para as inscrições de sua 50ª edição, que acontece entre os dias 12 e 20 de agosto de 2022. Desde às 10h desta terça-feira (15), realizadores do Brasil e de países ibero-americanos já podem inscrever seus filmes no evento, que este ano conta ainda com uma nova mostra competitiva dedicada a documentários nacionais.

As datas de inscrições para longa-metragem gaúcho (LMG) e curta-metragem gaúcho (CMG) devem ser divulgadas posteriormente. Por enquanto, serão aceitas mostras competitivas de longas-metragens brasileiros (LMB), longas-metragens estrangeiros (LME), além de longas-metragens documentais (LMD) e curtas-metragens brasileiros (CMB).

O período de inscrições segue até às 23h59m de domingo (20) para filmes do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela concluídos a partir de 1° de maio de 2020.

Serão 12 categorias premiadas com o Kikito para LMB, seis para LME, e dez para CMB e Melhor Filme para longa-metragem documental (LMD). As fichas de inscrição estão disponíveis em www.inscricoescinema.com.br e as regras e critérios para participar da seleção constam no regulamento, publicado no site do Festival (www.festivaldegramado.net).

Segundo a organização do Festival, cinco filmes devem concorrer ao Kikito de Melhor Filme de Longa-Metragem Documental. Assim como os longas brasileiros e estrangeiros, os longas documentais serão selecionados pela equipe curatorial do Festival, composta pelo crítico de cinema e professor universitário Marcos Santuario, pela atriz e cantora argentina Soledad Villamil e pela atriz, roteirista e cineasta Dira Paes.

Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, autarquia municipal responsável pelos eventos da cidade, e secretária de Turismo de Gramado, relembra a trajetória do gênero em cinquenta anos de história: “Gramado é um festival muito plural. Temos um longo relacionamento com o gênero documental que, dentre muitos capítulos, podemos relembrar o clássico Ilha das Flores, de Jorge Furtado, Uma Longa Viagem, de Lúcia Murat, até filmes mais recentes, como Cavalo de Santo, de Mirian Fichtner e Carlos Caramez, exibido na última edição”.

Os selecionados terão uma janela de exibição diferenciada: os cinco filmes serão veiculados pelo Canal Brasil, dentro da programação do Festival de Gramado, e disponibilizados no Globoplay durante o evento. Escolhido pelo júri, o vencedor será, ainda, exibido no Palácio dos Festivais como filme de encerramento da edição.