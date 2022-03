CCMQ promove evento em celebração aos 100 anos da publicação de 'Ulysses'

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio da Casa de Cultura Mario Quintana e em parceria com o Consulado da Irlanda, apresenta nesta quinta-feira (16), às 16h na sala Sérgio Napp da CCMQ (Andradas, 736), Dubling: Uma conversa no gerúndio.

Uma série de eventos que serão realizados no Estado integram a agenda comemorativa ao Dia de São Patrício (St. Patrick’s Day) - celebrado em 17 de março - e à primeira publicação de Ulysses, de James Joyce.

A programação estabelece aproximações entre a literatura e as artes visuais, promovendo um encontro entre Donaldo Schüler, um dos tradutores do livro, e a artista visual Elida Tessler, autora de uma instalação conceitualmente gerada a partir desta obra de Joyce (1882-1941).

Intitulado Dubling, o trabalho surge, nas palavras da artista, pela intenção de transformar um nome próprio (Dublin) em verbo no gerúndio (Dubling), reunindo, desde sua concepção, um movimento de contração da língua inglesa e da língua portuguesa.

Com entrada franca, o encontro debate a atualidade de Ulysses que, desde sua primeira publicação em 1922, impactou a crítica especializada e o público leitor. Como indica o nome do encontro, a proposta é criar uma conversa contínua, como acontecimento em fluxo, aberta aos questionamentos do público.