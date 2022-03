Ateliê de escrita on-line com Giovana Solar está com inscrições abertas

Sesc São Palco Nos dias 26 e 27 de março (sábado e domingo), das 14h às 17h, a atriz, diretora e dramaturga Giovana Soar irá ministrar o ateliê de escrita on-line A Palavra como elemento estrutural da dramaturgia. Para participar, os interessados (maiores de 16 anos) devem realizar a inscrição pelo site doa partir desta terça-feira (15). O valor é de R$16,50 para matriculados no Sesc, R$27,50(meia) eR$55(inteira).

No curso, Giovana trabalha com a recriação da arquitetura dramática, por meio da análise de textos da cena contemporânea francesa, do desmembramento de suas estruturas e ferramentas e do estudo de autores franceses, como Michel Vinaver, Philippe Minyana e Noëlle Renaude, que têm como característica principal o trabalho desenvolvido com a língua e a linguagem.

Os alunos participantes poderão explorar novos textos, autores e estímulos provocados por novas dramaturgias que apontam para novas escritas e escutas. Suas respectivas traduções, adaptações para a língua portuguesa, transposições para cena, entre outras considerações, também serão assuntos abordados nas aulas.